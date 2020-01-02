2020/01/02 | 18:19

اخبار السعودية )- أعلنت المنامة، اليوم (الخميس)، تعيين الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزيراً لخارجية البحرين، بعد انتهاء عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي، حيث أبلغ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الدكتورَ عبد اللطيف بن راشد الزياني، رغبة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بتعيينه وزيراً للخارجية مع انتهاء فترة عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك لدى لقائه الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في قصر القضيبية.

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