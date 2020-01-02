ترمب يتقدم على الديمقراطيين في تبرعات السباق الرئاسي

2020/01/02 | 20:54

اخبار السعودية )- تمكن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من جمع مبلغ كبير من التبرعات لحملته لانتخابات 2020، ما يوضح حجم التحدي الذي يواجهه منافسوه الديمقراطيون في بداية العام الانتخابي.ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، تمكن ترمب في الربع الأخير من 2019 وحتى قبل أن تتكشف الفضيحة السياسية التي دفعت مجلس النواب إلى إطلاق عملية عزله، من جمع مبلغ كبير مقداره 46 مليون دولار، وشكلت تلك أفضل فترة من جمع التبرعات خلال العام، وبلغ المجموع 143 مليون دولار، بحسب إدارة الحملة.

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