وزير الدفاع الأميركي يتوعّد إيران والفصائل الموالية لها

2020/01/02 | 20:54

اخبار السعودية )- قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، اليوم (الخميس)، إن هناك مؤشرات على أن إيران أو فصائل موالية لها ربما تخطط لشن مزيد من الهجمات، وذلك بعد اقتحام السفارة الأميركية في بغداد..وأضاف، في تصريحات للصحافيين، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: «هناك بعض المؤشرات على أنهم ربما يخططون لهجمات أخرى، هذا ليس بالأمر الجديد كلياً، رأينا ذلك لشهرين أو ثلاثة أشهر إلى الآن».وأشار إلى أنه «إذا حدث ذلك، فحينها سنتحرك، وبالمناسبة، إذا سمعنا شيئاً عن هجمات أو مؤشر من نوع ما، فإننا سنقوم بتحرك استباقي أيضاً لحماية القوات الأميركية وأرواح الأميركيين».

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