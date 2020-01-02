إسرائيل هدمت 200 منزل فلسطيني في القدس الشرقية خلال 2019

2020/01/02 | 23:29

اخبار السعودية )- كشف تقرير، اليوم (الخميس)، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 200 منزل فلسطيني في الجزء الشرقي من مدينة القدس خلال عام 2019.وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير أوردته وكالة الأنباء الألمانية، إن العدد المذكور يمثل زيادة عن 177 منزلا هُدمت خلال عام 2018 و142 منزلا عام 2017.

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