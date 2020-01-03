استهداف ناشطي العراق مستمر.. نجا من اغتيال بكاتم صوت

2020/01/03 | 00:21

اخبار السعودية )- يبدو أن مسلسل الاغتيالات والخطف والتعدي على الناشطين في العراق مستمر إلى أجل غير مسمى، الجديد اليوم أن مصادر أكدت نجاة مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة كربلاء سامر الميالي، الخميس، من محاولة

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