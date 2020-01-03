اشتباك بين الأمن ومحتجي بغداد.. انفجارات وحالات اختناق

2020/01/03 | 01:23

اخبار السعودية )- أفادت مراسل "العربية/الحدث" بأن انفجارات عنيفة هزّت بغداد، وخصوصا محيط مطار العاصمة الدولي، وذلك بعد أن أكد مصدر أمني، مساء الخميس، تسجيل حالات اختناق ضمن مقتربات ساحة الوثبة في محيط العاصمة

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