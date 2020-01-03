السماح لحاملي «شينغن» بالحصول على تأشيرة سياحية من مطارات السعودية

2020/01/03 | 01:33

اخبار السعودية )- أعلنت السعودية، الخميس، السماح للحاصلين على التأشيرة الأوروبية والأميركية والبريطانية بالحصول على تأشيرة سياحية من مطارات المملكة.

وأكدت هيئة السياحة والتراث الوطني، أنه «أصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، أو المملكة المتحدة، أو التأشيرة الأوروبية (الشينغن) الدخول إلى السعودية، والحصول على تأشيرة الزيارة عن طريق المطارات والمنافذ الأخرى فقط».

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