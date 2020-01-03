18 قتيلاً بينهم أطفال بتحطم طائرة عسكرية في دارفور

2020/01/03 | 01:33

اخبار السعودية )- أعلن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية مقتل 18 شخصاً، بينهم 4 أطفال، لقوا حتفهم إثر سقوط طائرة شحن عسكرية، اليوم (الخميس)، بعد إقلاعها من مطار الجنينة في ولاية غرب دارفور غرب السودان.ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق العميد الدكتور ركن عامر محمد الحسن، في بيان: «تعرضت طائرة عسكرية من طراز (أنتونوف 12) لحادث سقوط بعد 5 دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة، ما أدى إلى تحطمها واستشهاد طاقمها، المكون من 7 أفراد (عسكريين)، إضافة إلى 3 قضاة، و8 مواطنين، بينهم 4 أطفال».

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