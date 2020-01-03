استهداف صاروخي يضرب مطار بغداد.. إغلاق وتوقف ملاحة

2020/01/03 | 01:54

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية/الحدث" بإغلاق مطار بغداد الدولي وتوقف الملاحة الجوية بعد انفجارات عنيفة هزّت العاصمة، الخميس، خصوصا محيط المطار إثر استهداف صاروخي خلّف إصابة 12 عسكري عراقي على الأغلب.ونقل المراسل

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