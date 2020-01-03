قتلى وجرحى باستهداف صاروخي لمطار بغداد

2020/01/03 | 02:25

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية/الحدث" بسقوط قتلى وجرحى إثر صواريخ استهدفت مطار بغداد الدولي.في التفاصيل، أكد المراسل إغلاق مطار العاصمة العراقية وتوقف الملاحة الجوية بعد انفجارات عنيفة هزّت العاصمة، الخميس، نتجت

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