قلق إقليمي بعد إجازة البرلمان التركي التدخل في ليبيا

2020/01/03 | 02:35

اخبار السعودية )- أثارت موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية لمساندة «حكومة الوفاق»، برئاسة فائز السراج، في ليبيا، أمس، قلقاً إقليمياً ودولياً وردود فعل غاضبة في دول عدة.

فقد أدان مجلس النواب والحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، قرار البرلمان التركي، بينما تصاعدت حالة غضب لدى بعض المكونات السياسية في البلاد.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أمس، إنه «تقرر دعوة أعضاء المجلس (غداً) السبت لجلسة عاجلة بمدينة بنغازي لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا».

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