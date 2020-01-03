الحشد يعلن مقتل قيادي له بهجوم مطار بغداد

2020/01/03 | 02:56

اخبار السعودية )- أعلنت ميليشيا الحشد الشعبي، الخميس، مقتل مدير العلاقات العامة محمد الجابري في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد.بدوره، أكد مصدر أمني عراقي مقتل الجابري بعد استهداف سيارتين بقصف مطار بغداد.وكان

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