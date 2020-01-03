التلفزيون العراقي يعلن مقتل قاسم سليماني.. والحشد تقر

2020/01/03 | 04:29

اخبار السعودية )- أقر متحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي، فجر الجمعة، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والقيادي البارز في الميليشيا أبو مهدي المهندس في قصف استهدف موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي، وذلك بعد أن أعلن

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