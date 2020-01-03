العراق.. المارينز يعتقل قيس الخزعلي وهادي العامري

2020/01/03 | 05:00

اخبار السعودية )- أكدت مصادر "العربية/الحدث"، فجر الجمعة، أن قوات المارينز الأميركية اعتقلت كلا من أمين عام ميليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري في منطقة الجادرية.

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