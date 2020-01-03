من هو أبو مهدي المهندس الذي قتل مع سليماني؟

2020/01/03 | 05:31

اخبار السعودية )- أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني بميليشيا الحشد الشعبي، اسمه الحقيقي جمال جعفر، وهو عراقي حاصل على الجنسية الإيرانية.لقب بالمهندس لأنه كان المسؤول عن كافة العمليات.يحمل 19 اسما حركيا، وشغل منصب نائب

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