السيناتور روبيو: إيران ووكلاؤها أخطأوا بتجاهل تحذيراتنا

2020/01/03 | 06:33

اخبار السعودية )- قال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الجمعة، معلقاً على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بقصف صاروخي أميركي في بغداد، إن الإجراءات الأميركية تتوافق مع التحذيرات التي أطلقتها.وأضاف، في تغريدة

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