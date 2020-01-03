السيناتور كوتون: سليماني كان العقل المدبر لإرهاب إيران لعقود

2020/01/03 | 07:04

اخبار السعودية )- علق السيناتور الجمهوري، توم كوتون، الجمعة، على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بقصف صاروخي أميركي في بغداد، مؤكداً أن سليماني حصل على ما يستحقه بعد قتله جنوداً أميركيين.وأضاف من خلال تغريدة

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