2020/01/03 | 07:35

اخبار السعودية )- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع له قاسم سليماني في قصف أميركي، استهدف موكبه في مطار بغداد الدولي.وأقر بدوره متحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي، فجر الجمعة، بمقتل قاسم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري يعلن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري يعلن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).