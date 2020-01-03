فيديو... عراقيون يحتفلون بمقتل قاسم سليماني

2020/01/03 | 09:55

اخبار السعودية )- احتفل عراقيون فجر اليوم (الجمعة)، بمقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني إثر ضربة أميركية استهدفت موكبه داخل مطار بغداد الدولي.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فرحة العراقيين بإعلان مقتل سليماني، حيث قال أحدهم في تسجيل إن الاحتفالات عمّت المكان عند الساعة الرابعة والنصف من فجر الجمعة، مبيناً أن تلك الجموع خرجت تحتفل ثأراً لدم مَنْ قتل على يد ميليشيات إيران في الاحتجاجات الأخيرة.

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