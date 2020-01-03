اليونان وإسرائيل وقبرص تحذّر من خطر إرسال قوات تركية إلى ليبيا

2020/01/03 | 11:28

اخبار السعودية )- أكدت اليونان وإسرائيل وقبرص في بيان مشترك صدر في ليل الخميس - الجمعة إن القانون التركي الذي يسمح بنشر قوات في ليبيا يمثل تصعيداً خطيرا في الحرب الدائرة في ليبيا ويهدد بشدة الاستقرار في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين‭ ‬نتنياهو والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن «هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي فرض حظر على الأسلحة في ليبيا ويقوّض على نحو خطير جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي وسياسي للصراع الليبي»، وفق وكالة رويترز للأنباء.

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