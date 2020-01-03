رئيس الوزراء العراقي: مقتل سليماني «تصعيد خطير يشعل فتيل حرب مدمرة»

2020/01/03 | 13:00

اخبار السعودية )- حذر رئيس وزراء العراقي عادل عبد المهدي، في بيان اليوم (الجمعة)، من أن الضربة الجوية الأميركية التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، تشكل «تصعيداً خطيراً يشعل فتيل حرب مدمرة» في العراق.ونقل بيان رسمي عن عبد المهدي قوله إن «اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصباً رسمياً يعد عدواناً على العراق دولة وحكومة وشعباً، وخرقاً فاضحاً لشروط وجود القوات الأميركية في العراق»، و«تصعيداً خطيراً يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم».

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