سياسيون جمهوريون يشيدون بترمب بعد مقتل سليماني... والمعارضة تنتقده

2020/01/03 | 13:00

اخبار السعودية )- أشاد سياسيون جمهوريون أميركيون نافذون، مساء أمس (الخميس)، بالغارة الأميركية التي أدت إلى مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، بأمر من الرئيس دونالد ترمب، بينما أدان خصومه الديمقراطيون بمن فيهم منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن هذه العملية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وقال السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، أحد حلفاء ترمب المقربين: «أنظر بتقدير إلى العمل الشجاع للرئيس دونالد ترمب ضد العدوان الإيراني».

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