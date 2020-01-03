السيستاني يدعو الجميع لضبط النفس بعد مقتل سليماني

2020/01/03 | 13:16

اخبار السعودية )- دعا المرجع الشيعي بالعراق علي السيستاني، الجمعة، الجميع لضبط النفس والتصرف بحكمة بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني بعملية أميركية في بغداد.ونقل ممثل السيستاني عنه قوله، إن العراق

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