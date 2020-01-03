السيستاني يحذّر العراقيين من «أوضاع صعبة جداً» ويدعو إلى ضبط النفس

2020/01/03 | 14:02

اخبار السعودية )- وصف المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، اليوم (الجمعة)، الضربة الجوية الأميركية التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بـ «الاعتداء الغاشم».واعتبر السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء جنوب بغداد، أن «الاعتداء الغاشم بالقرب من مطار بغداد الدولي الليلة الماضية» يمثّل «خرقا سافرا للسيادة العراقية وانتهاكاً للمواثيق الدولية...وأدى إلى استشهاد عدد من أبطال معارك الانتصار على الإرهابيين الدواعش»، وفق وكالة رويترز للأنباء.

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