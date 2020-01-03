روسيا تحذر من تداعيات مقتل سليماني... والصين تدعو إلى «الهدوء وضبط النفس»

2020/01/03 | 14:02

اخبار السعودية )- حذرت روسيا، اليوم (الجمعة)، من أن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في العراق من شأنه تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.ونقلت وكالتا «ريا نوفوستي» و«تاس» عن وزارة الخارجية أن مقتل سليماني «خطوة مغامرة ستفاقم التوترات في أنحاء المنطقة».وأضافت الوزارة: «سليماني خدم قضية حماية مصالح إيران القومية بإخلاص.تعازينا الصادقة للشعب الإيراني».في سياق متصل، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي، ونستانتين كوساشيف، إن قتل سليماني خطأ سيرتد على واشنطن.

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