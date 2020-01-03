رئيس العراق يدعو الجميع لضبط النفس بعد مقتل سليماني

2020/01/03 | 14:18

اخبار السعودية )- ندد الرئيس العراقي برهم صالح بالضربة الأميركية التي استهدفت فجر اليوم الجمعة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وقيادات أخرى من الحشد الشعبي قرب مطار بغداد.ودعا صالح كل الأطراف إلى

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