بومبيو: الرئيس ترمب مستعد لكافة التهديدات الإيرانية

2020/01/03 | 15:50

اخبار السعودية )- قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إن الضربة الأميركية التي استهدفت قاسم سليماني "قانونية"، واصفاً خطر عدم التحرك ضد إيران بأنه "كان هائلا"، مضيفاً أنه "بقتل سليماني أحبطنا هجوما إيرانيا

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