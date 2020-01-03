خامنئي يعين نائب سليماني قائداً لـ«فيلق القدس»

2020/01/03 | 16:05

اخبار السعودية )- عين المرشد الإيراني، علي خامنئي، الجنرال إسماعيل قاآني خلفاً لقائد «فيلق القدس»، قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أميركية، اليوم (الجمعة).وقال خامنئي، في بيان، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، إن «أهداف (فيلق القدس)، الوحدة العسكرية المسؤولة عن تعزيز نفوذ إيران عبر وكلاء في الشرق الأوسط، ستبقى كما كانت في زمن قيادة الشهيد سليماني».وأصبح قاآني نائباً لقائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، في عام 1997، عندما تولى سليماني قيادته.

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