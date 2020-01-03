المهندس... رجل إيران في العراق من محاربة صدام إلى الموت مع سليماني

2020/01/03 | 16:05

اخبار السعودية )- معاون قائد «قوات الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس الذي قتل فجر اليوم (الجمعة) بهجوم صاروخي أميركي، كان رجل طهران في العراق والعدو الشرس للولايات المتحدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.قتل المهندس، واسمه الحقيقي هو جمال جعفر آل إبراهيم، في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت كذلك عن مقتل صديقه قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني».وقضى الرجلان في تلك الغارة التي استهدفت موكباً تابعاً لـ«الحشد الشعبي» الذي يشغل فيه المهندس منصب نائب قائد هذه القوة، التي تمثلها فصائل مدعومة من إيران.

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