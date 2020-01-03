نتنياهو بعد مقتل سليماني: لأميركا «الحق بالدفاع عن نفسها»

2020/01/03 | 17:07

اخبار السعودية )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الجمعة)، إنه من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، وفقاً لوكالة «رويترز».وقال نتنياهو، في بيان أصدره مكتبه: «مثلما لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، تتمتع الولايات المتحدة بنفس الحق».وأضاف: «قاسم سليماني مسؤول عن مقتل مواطنين أميركيين وغيرهم من الأبرياء وكان يخطط لشن مزيد من هذه الهجمات».وكان نتنياهو يتحدث في مطار باليونان بعد أن قطع زيارته هناك للعودة إلى إسرائيل.

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