فرنسا: رجل طعن شخصين قبل أن تقتله الشرطة

2020/01/03 | 18:40

اخبار السعودية )- ذكرت القناة التلفزيونية الفرنسية (بي.إف.إم) أن الشرطة الفرنسية أطلقت الرصاص على رجل قرب باريس وأردته، اليوم (الجمعة)، بعدما حاول طعن عدة أشخاص في حديقة عامة، واصاب اثنين منهم بجروح.وقد وقع الحادث في بلدة فيلجويف القريبة من العاصمة الفرنسية، ولم تُعرف هوية المعتدي ولا دوافعه.

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