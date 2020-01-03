2020/01/03 | 18:56

اخبار السعودية )- أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الجمعة، عن قلقه الشديد من تصاعد التوتر في منطقة الخليج، إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في العراق.وقال فرحان حق،

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