شاهد.. صورة جديدة لجثة نائب رئيس الحشد الشعبي

2020/01/03 | 19:27

اخبار السعودية )- بثت "العربية" صورة جديدة لجثة نائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الذي لقي حتفه في قصف أميركي على العاصمة العراقية بغداد، فجر الجمعة.وقُتل في الضربة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني،

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