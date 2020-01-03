السيناتور ماركو روبيو: سليماني كان يخطط لانقلاب في العراق

2020/01/03 | 20:58

اخبار السعودية )- أيد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، اليوم الجمعة، قرار الرئيس دونالد ترمب قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، كاشفاً أن هذا الأخير كان يسعى للسيطرة على العراق واتخاذه منصة للهجوم على الولايات

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