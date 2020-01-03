«البنتاغون» يرسل نحو 3 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

2020/01/03 | 21:45

اخبار السعودية )- أعلن مسؤولون أميركيون اليوم (الجمعة)، أن وزارة الدفاع «البنتاغون» وافقت على إرسال نحو 3 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.وذكر المسؤولون - الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم - أن «الولايات المتحدة سترسل نحو 3000 جندي إضافي من الجيش إلى منطقة الشرق الأوسط كإجراء احترازي في ضوء تصاعد التهديد» للقوات الأميركية بالمنطقة، وفقاً لوكالة «رويترز».وأضافوا أن «القوات من الفرقة 82 المحمولة جواً، وستنضم إلى زهاء 750 جندياً أُرسلوا إلى الكويت هذا الأسبوع» بعد هجوم على السفارة الأميركية في بغداد من قبل ميليشيات مدعومة من إيران.

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