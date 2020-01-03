صور جثامين قتلى الغارة الأميركية بينهم المهندس وسليماني

2020/01/03 | 22:00

اخبار السعودية )- بثت "العربية" صور جثامين قتلى الغارة الأميركية التي قتلت أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني اللذين قتلا في قصف أميركي على العاصمة العراقية بغداد، فجر الجمعة.وقُتل في الضربة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري

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