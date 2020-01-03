وزير الخارجية الأميركي: نرغب في عراق «ذي سيادة»

2020/01/03 | 23:49

اخبار السعودية )- أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الجمعة)، رغبتهم في عراق «ذي سيادة».وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان، أن «بومبيو تحدث مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، واتفقا على أهمية الحد من التوتر في العراق والمنطقة».وأضافت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم الوزارة: «الوزير عبّر عن تقديره للشراكة المستمرة بين الحلبوسي والولايات المتحدة»..وأفادت بأن بومبيو أبلغ الحلبوسي أن «الولايات المتحدة ترغب في عراق حر مستقل ذي سيادة».

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