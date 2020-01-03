واشنطن تدرج «عصائب أهل الحق» على قائمة الإرهاب

2020/01/03 | 23:49

اخبار السعودية )- أدرجت الولايات المتحدة اليوم (الجمعة)، ميليشيا «عصائب أهل الحق» العراقية على قائمة الإرهاب.وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أن واشنطن أدرجت هذه الميليشيا «على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية»، وتصفها بأنها «وكيل لإيران».

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