2020/01/04 | 01:22

اخبار السعودية )- ظهر في عالمنا منذ سنوات قليلة اختراع جديد سمّيناه بالعربية «الطائرة المسيّرة».وأي اسم للأشياء من كلمتين؛ يضعف المسمّى.وأعتقد أننا سوف نستقرّ في المستقبل على اعتماد كلمة «المسيّرة» وحدها، رغم معرفتنا باستخداماتها الكثيرة؛ من الاغتيالات، إلى رعي الأغنام، إلى تصوير مظاهرات بيروت.فكما لا يخطر لنا شيء آخر سوى «السيارة» عندما نستخدم الكلمة، فإن «المسيّرة» سوف تصبح اسماً شائعاً يميّز الطائر عن السائر.تتغيّر وظائف الاسم مع جهات الاستخدام.كانت «صحيفة» في الأساس تعني المطبوعات الدورية وحدها، ثم أصبحت تعني الصحيفة اليومية، ثم أصبحت تشمل الصحافة برمّتها.

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