مرور في شارع الزمان

2020/01/04 | 01:22

اخبار السعودية )- كم الأسئلة كبير وثقيل وكثيف، تلقيه الأيام على عقل كل واحد، لكن الإجابة قليلة، بل منعدمة، لا أحد يرغب في الإجابة.هكذا هي الحياة، اهرب من دفعات الحقيقة تنفد بعقلك.

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