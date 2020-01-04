حامد الجزائري نائب قائد ميليشيا الخراساني ينفي مقتله في تسجيل صوتي

2020/01/04 | 02:39

اخبار السعودية )- نفى حامد الجزائري زعيم سرايا الخرساني إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق مقتله في تسجيل صوتي.استهدفت غارة جوية أميركية جديدة فجر السبت قيادياً في الحشد الشعبي شمالي بغداد، بحسب ما أفاد التفلزيون الرسمي

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