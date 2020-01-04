الأمن الوطني العراقي عن عملية سليماني: انتهاك لسيادتنا

2020/01/04 | 09:52

اخبار السعودية )- أعلن الأمن الوطني بالعراق، برئاسة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، أن القصف الأميركي في بغداد، الذي أسفر عن مقتل نائب رئيس ميليشيا الحشد، أبومهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم

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