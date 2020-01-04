الجيش العراقي ينفي قصف شمال بغداد وبيانات متضاربة للحشد

2020/01/04 | 10:23

اخبار السعودية )- بعد تضارب الأنباء حول غارة جوية جديدة استهدفت منطقة التاجي شمال بغداد، نفى الجيش الجيش العراقي ما أُعلِنَ عن غارة جوية أميركية جديدة استهدفت ميليشيا الحشد الشعبي بمنطقة التاجي شمال بغداد.قبل ذلك نفى

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