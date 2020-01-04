بمشاركة عبد المهدي.. تشييع سليماني والمهندس في بغداد

2020/01/04 | 11:25

اخبار السعودية )- تجمع الآلاف من المشيعين يوم السبت في موكب جنازة عبر بغداد لأكبر جنرالات إيران وغيره من قادة الميليشيات الذين قتلوا في غارة جوية أميركية.وشارك رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي في مراسم

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