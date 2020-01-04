عشرات الآلاف يفرّون من نيران الحرائق في جنوب شرق استراليا

2020/01/04 | 11:42

اخبار السعودية )- أخلى عشرات الآلاف بيوتهم، اليوم (السبت)، في جنوب شرق استراليا بسبب الحرائق الكارثية التي يتوقع أن تؤدي الأحوال الجوية إلى تفاقمها بعدما حولت منتجعات سياحية مكتظة في هذه الفترة من العام إلى مناطق مقفرة.

وأُعلنت حالة الطوارئ في جنوب شرق الجزيرة، وهي المنطقة التي تضم أكبر عدد من السكان.



واصدرت السلطات أمراً أمس (الجمعة) لحوالى مائة ألف شخص بإخلاء ثلاث ولايات.

وقال قائد فرق الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز شون فيتسيمونز: «شهدنا رحيل عشرات آلاف الأشخاص.



رسالتنا هي أن نتأكد من إجلائكم أمس (الجمعة).



الانتظار حتى اليوم يعني مجازفة، الانتظار لنصف ساعة آخر يعني مجازفة أكبر».

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