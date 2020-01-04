الاتّحاد الأفريقي يحذّر من خطر التدخل السياسي والعسكري في ليبيا

2020/01/04 | 12:13

اخبار السعودية )- أبدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد قلقه العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا واستمرار معاناة الشعب الليبي، بحسب بيان للمفوضية نقلته وكالة الأنباء الألمانية اليوم (السبت).

وجاء في البيان أن «التهديدات العديدة للتدخل السياسي والعسكري في الشؤون الداخلية لليبيا، تزيد خطر اندلاع مواجهة لا تمتّ دوافعها بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته إلى الحرية والسلام والديمقراطية والتنمية».

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