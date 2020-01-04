تشييع سليماني والمهندس في بغداد بمشاركة عبد المهدي

2020/01/04 | 12:13

اخبار السعودية )- تجمّع آلاف العراقيين وهم يهتفون: «الموت لأميركا»، اليوم (السبت)، في بغداد، في موكب حول نعشَي الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس، أبرز مساعديه في العراق، اللذين قُتِلا، أمس (الجمعة)، في غارة أميركية، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري التشييع حالياً في حي الكاظمية في بغداد، قبل أن تُنظّم مراسم تشييع وطنية في المنطقة الخضراء بحضور عدد من القادة العراقيين.

ويشارك رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في تشييع سليماني والمهندس في بغداد، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء العراقية».

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