380 ألف قتيل في 9 سنوات من النزاع في سوريا

2020/01/04 | 13:15

اخبار السعودية )- أدّت الحرب السورية منذ اندلاعها قبل نحو تسع سنوات إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص، بينهم ما يزيد عن 115 ألف مدني، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم (السبت).وتشهد سوريا منذ منتصف مارس (آذار) 2011 نزاعاً دامياً، بدأ باحتجاجات شعبية سلمية ضد النظام، سرعان ما قوبلت بالقمع والقوة قبل أن تتحول حرباً مدمرة تشارك فيها أطراف عدة.

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