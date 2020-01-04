بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق وإيران

2020/01/04 | 13:15

اخبار السعودية )- نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق، باستثناء إقليم كردستان، وتجنُّب السفر إلى إيران إلا للضرورة، بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني».

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان: «نظراً لتصاعد التوترات في المنطقة، تناشد وزارة الخارجية المواطنين عدم السفر إلى العراق، باستثناء إقليم كردستان، والتفكير مليّاً فيما إذا كان سفرهم لإيران ضرورياً».

وأضاف: «سنواصل مراجعة الوضع»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

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