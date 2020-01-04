أردوغان يؤكد للرئيس العراقي دعمه لسيادة البلاد

2020/01/04 | 14:29

اخبار السعودية )- تلقى الرئيس العراقي، برهم صالح، اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أكد فيه الأخير ضرورة التعاون الدولي والإقليمي لحل الأزمات، نقلاً عن التلفزيون العراقي.وأبدى أردوغان في الاتصال حرصه

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